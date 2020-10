Le gouvernement appelle à recourir au télétravail "autant que possible" dans les zones d'alerte renforcée et maximale

Une modification du protocole sanitaire national n'est en revanche pas envisagée à ce stade.

Réunion de travail en visioconférence (illustration). ( AFP / LOIC VENANCE )

En zone d'alerte renforcée et maximale , face à la propagation du Covid-19, les employeurs et salariés "doivent, autant que possible, recourir au télétravail", demande la ministre du Travail Elisabeth Borne. "De nombreux postes de travail permettent un travail à distance et des rotations peuvent s'organiser afin de limiter l'impact sur le collectif de travail. Dans les zones d'alerte renforcée et maximale, nous demandons aux employeurs et aux salariés, en responsabilité, de trouver les organisations adaptées à chaque entreprise et de limiter ainsi les interactions sociales , que ce soit sur le lieu de travail ou dans les transports en commun", a indiqué la ministre dans un communiqué.

La ministre précise que le protocole sanitaire national en vigueur depuis le 1er septembre "continue de s'appliquer" . Ce protocole préconise notamment le port du masque systématique en espace partagé et recommande la pratique du télétravail. "Nous faisons confiance aux partenaires sociaux pour parvenir, par un dialogue social de proximité et de qualité, à mettre en œuvre ces mesures dans la concertation", a indiqué de son côté Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé de la Santé au travail.