Le gouvernement annonce un coup de pouce pour les assistants de régulation du Samu

Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau va donner un coup de pouce en faveur des assistants de régulation médicale (ARM, qui répondent au "15"), actuellement en grève, avec notamment une hausse de 100 euros d'une prime mensuelle, a-t-il indiqué jeudi.

"Je suis venu annoncer que les ARM se verraient verser le plus rapidement possible une prime de 100 euros brut par mois, qui s'ajoute à leur prime de 120 euros par mois liée à leur fonction d'assistant de régulation médicale", a déclaré Aurélien Rousseau, lors d'une visite au Samu du Val-de-Marne, à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.

Cette revalorisation pour ceux qui sont les premiers maillons de la chaîne de secours interviendra "au plus tard le 1er janvier", a-t-il précisé.

Le ministre va également leur ouvrir une progression plus rapide au sein de la grille salariale dont ils dépendent, celle des secrétaires médicaux.

L'Union nationale des assistants de régulation médicale (Unarm) et l'Association française des assistants de régulation médicale (Afarm) ont lancé en juillet un mouvement de grève pour réclamer des embauches et une revalorisation salariale.

Le service n'est pas perturbé par cette grève toujours en cours, les salariés se déclarant grévistes étant aussitôt assignés à leur poste.

"On salue cette annonce de prime, même si on s'attendait à 120 euros" mais "on est moins satisfaits sur la grille, on voulait une grille spécifique", a réagi auprès de l'AFP le co-président de l'Afarm, Yann Rouet. Les ARM sont rémunérés 1.800 euros bruts en début de carrière.

- missions élargies -

"Il y a des avancées, mais on attend que les choses se précisent sur les possibilités de grimper plus vite les échelons. Des choses nous manquent": la formation n'est par exemple "pas reconnue comme un diplôme d'Etat", et trop chère -6.000 à 8.000 euros- pour les étudiants, a-t-il plaidé.

Un rassemblement est prévu devant le ministère lundi, suivi d'un rendez-vous avec la Directrice générale de l'Offre de soins (DGOS), à l'issue duquel l'Afarm décidera de la suite du mouvement.

Selon ses représentants, la profession souffre d'un sous-effectif chronique, aggravé par les nouvelles missions données au "15" pour désengorger les urgences.

Les patients sont de plus en plus incités à appeler le 15 avant de se rendre à l'hôpital. L'appel est même obligatoire pour être accueilli dans certains services d'urgence.

Le gouvernement souhaite par ailleurs généraliser le SAS (service d'accès aux soins), un nouveau "15" aux missions élargies capable d'orienter les appelants soit vers l'hôpital, soit vers des rendez-vous rapides avec des médecins de ville.

Les ARM sont aujourd'hui au nombre de 2.500, et les associations estiment qu'il en manque entre 800 et 1.200 pour répondre aux besoins.

A Créteil, un responsable du SAS a déploré auprès du ministre que "10 à 20% des patients orientés" vers des rendez-vous en urgence chez des médecins libéraux "ne les honorent pas", décourageant ces praticiens à participer au service. "On va travailler sur ce sujet", a promis le ministre, notamment lors des négociations conventionnelles à venir avec les médecins.