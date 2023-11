information fournie par So Foot • 11/11/2023 à 16:52

Le Ghanéen Raphael Dwamena est décédé à l'âge de 28 ans en plein match

C’est une bien triste nouvelle venue d’Albanie ce samedi après-midi.

Titulaire à l’occasion d’une rencontre de première division entre Egnatia, son équipe, et Partizani, le Ghanéen Raphael Dwamena est décédé en plein match, après s’être effondré seul. Sur place, plusieurs personnes ont tenté de lui prodiguer les premiers secours, avant un transfert à l’hôpital, malheureusement sans succès. Cet attaquant, passé par l’équipe nationale ghanéenne, avait déjà été alerté plus tôt dans sa carrière qu’il souffrait de problèmes cardiaques. Il y a quelques années, l’équipe médicale du Real Saragosse lui avait décelé un souci et lui avait conseillé de prendre sans délai sa retraite.…

AL pour SOFOOT.com