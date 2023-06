Le Ghana tenu en échec par Madagascar

Madagascar 0-0 Ghana

La purge du dimanche.

Sur une pelouse du stade Mahamasina d’Antanarivo absolument terrible, Madagascar et le Ghana n’ont rien fait de leur dimanche après-midi pour tenter d’emballer une rencontre fermée au possible et logiquement vierge de but (0-0). Même si les Ghanéens ont globalement eu le contrôle du ballon en première période, ils ne sont jamais parvenus à vraiment inquiéter leurs hôtes du jour, qui se sont contentés de faire le dos rond et de sortir le bout de leur nez uniquement sur quelques phases de transition. En vain également.…

AL pour SOFOOT.com