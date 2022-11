information fournie par So Foot • 28/11/2022 à 06:00

Le Ghana en mode binational

Pays producteur de talents, le Ghana a pourtant accentué son recrutement de binationaux, surtout après sa décevante Coupe d'Afrique des nations 2022. À sa tête, la Fédération, et son nouveau sélectionneur Otto Addo, né en Allemagne et naturalisé ghanéen à 31 ans. Pour quel résultat ?

Corée du Sud Ghana le 27/11/2022 à 14:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

" Je n'oublierai jamais mes racines familiales, mais je me sens basque, et je ne peux arnaquer personne, (...) je ne peux pas trahir ma culture et mon éducation." Iñaki Williams, en septembre 2021

Le syndrome Kevin-Prince Boateng ?

Premier buteur de l'histoire du Qatar dans une Coupe du monde, Mohammed Muntari n'est pas né dans la petite péninsule du Golfe, mais à Kumasi, une des principales villes ghanéennes, où le cacao vaut tout le gaz du monde. Il a été naturalisé qatari en 2014, à une époque où le Ghana commençait à dire au revoir à une de ses plus belles générations dans le domaine du ballon rond. Son pays de naissance, habituellement producteur de talents, a fait la même chose, en sens inverse, en se laissant aller à la mode des binationaux, notamment à l'approche de cette Coupe du monde qatarie. Épaulé par Chris Hughton depuis février, le sélectionneur Otto Addo n'a pas inclus tous les récents binationaux dans sa liste, même si cette dernière en contient tout de même neuf, dont Alexander Djiku et Iñaki Williams, tous deux titulaires lors de la défaite inaugurale contre le Portugal (3-2).Né à Montpellier, Djiku a rejoint la sélection ghanéenne en 2020 alors qu'il avait été courtisé dès ses premières apparitions… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com