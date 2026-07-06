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Le Ghana dit au revoir à son sélectionneur
information fournie par So Foot 06/07/2026 à 00:59

Le Ghana dit au revoir à son sélectionneur

Le Ghana dit au revoir à son sélectionneur

Carlos fait déjà des big bisous. Carlos Queiroz n’est plus le sélectionneur du Ghana . L’entraîneur portugais quitte les Black Stars après leur élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde contre la Colombie (0-1), et un petit record : il a égalé le Serbe Bora Milutinović, en disputant cinq Mondiaux d’affilée (2010 avec le Portugal, et 2014, 2018 et 2022 avec l’Iran).

«  L’avenir des Black Stars ne se construira pas seulement sur le terrain »

« L’avenir des Black Stars ne se construira pas seulement sur le terrain , a glosé le boss de 73 ans, arrivé à la tête du Ghana, sa dixième sélection, en avril seulement. Le succès des Black Stars doit commencer en dehors du terrain, en créant le meilleur environnement possible pour préparer, protéger et développer le talent footballistique extraordinaire du Ghana. »

UL pour SOFOOT.com

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