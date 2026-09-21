Le geste technique du week-end est signé Hervé Koffi

Le swag . Ce dimanche, pour le compte de la septième journée de Jupiler Pro League, le Royal Antwerp recevait le leader, l’Union Saint-Gilloise . Le favori bruxellois s’est imposé deux buts à zéro, glanant son sixième succès tout en n’ayant pas encore connu la défaite en championnat cette saison .

Avec trois buts encaissés, l’USG détient la co-meilleure défense de la ligue avec le Club Bruges. Et son gardien, bien connu dans l’Hexagone, n’y est pas pour rien. Hervé Koffi n’a eu qu’à traverser la frontière cet été. Après son prêt plus que réussi à Angers, le Burkinabé était revenu à Lens faire la présaison.…

AC pour SOFOOT.com