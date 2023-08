information fournie par So Foot • 24/08/2023 à 11:07

Le geste improbable d’un milieu en Coupe des États-Unis

Juste, pourquoi ?

L’une des plus belles boulettes de l’année. Alors que son équipe du Real Salt Lake était menée 2-1 à quelques secondes de la fin de la rencontre face au Houston Dynamo en demi-finales de la Coupe des États-Unis, Braian Ojedo a tenté une roulette totalement improbable à quelques mètres de ses buts. Conséquence, Luis Caceido ne s’est pas laissé avoir, a récupéré le cuir avant de réaliser un une-deux avec Amine Bassi et de crucifier le portier adverse, tandis que le milieu paraguayen était au sol, pétrifié (3-1). Grâce à ce succès, Houston Dynano affrontera l’Inter Miami de Lionel Messi en finale, qui a eu toutes les peines du monde à se défaire de Cincinnati puisque la rencontre s’est terminée sur une séance de tirs au but (3-3, 5-4 aux TAB).…

TM pour SOFOOT.com