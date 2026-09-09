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Le geste défensif fou de Yann Bisseck contre le Real Madrid
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 09:15
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Le geste défensif fou de Yann Bisseck contre le Real Madrid

Le geste défensif fou de Yann Bisseck contre le Real Madrid

La tête dure. Ce mardi soir, le match entre le Real Madrid et l’Inter nous a peut-être gratifié du geste défensif de la première journée de Ligue des champions.

Une volée de Valverde sauvée de la tête

Yann Bisseck n’en avait visiblement que faire de se risquer à un traumatisme crânien, en reprenant de la tête une reprise de volée lancée à pleine vitesse de Federico Valverde, pour sauver les siens . Le résultat fut sans appel pour le joueur allemand, K.O quelques secondes .…

ABS pour SOFOOT.com

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