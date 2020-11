le gérant d'une entreprise peut s'augmenter sans justifier d'une augmentation de travail

VIE PRATIQUE. L'évolution du chiffre d'affaires d'une entreprise peut être l'un des critères de rémunération du gérant. Son augmentation peut donc justifier une hausse de la rémunération régulière comme un complément exceptionnel de rémunération.

(Photo d'illustration) ( AFP / ARIS OIKONOMOU )

Gagner plus sans travailler plus, c'est possible. Le gérant d'une entreprise peut parfois obtenir une augmentation de sa rémunération sans justifier d'une augmentation de travail, a tranché la Cour de cassation, dont les décisions font jurisprudence.

Les juges étaient saisis d'un litige au sein d'un couple qui avait créé une SARL pour exploiter une agence immobilière. Par la suite, la mésentente au sein du couple avait créé des difficultés entre associés. L'épouse, ayant quitté la société, reprochait à son mari, gérant de l'entreprise, de s'être accordé un doublement de sa rémunération grâce à l'accord du troisième associé .

Elle estimait que cette décision, même prise à la majorité des deux autres associés, était un abus de majorité. Le gérant, soutenait-elle, n'a pas vu sa charge de travail augmenter et une telle inflation de ses revenus prélevés sur la société ne correspond donc pas à une décision prise dans l'intérêt de l'entreprise. Cette décision a privé la société des fonds en cause alors qu'ils auraient pu être affectés à son fonctionnement, ajoutait l'associée minoritaire.

Cependant, a observé la Cour de cassation, la rémunération du gérant de la SARL n'est pas exactement liée à l'augmentation de sa charge de travail. L'évolution du chiffre d'affaires peut être l'un des critères de rémunération du gérant . Son augmentation peut donc justifier une hausse de la rémunération régulière comme un complément exceptionnel de rémunération.

La Cour a cependant déjà jugé que la rémunération ne pouvait pas être augmentée significativement en période de mauvais résultats ou de réduction des résultats car il pourrait s'agir d'un abus de majorité.

