Le "génocide" d'Amérindiens "continue" aux Etats-Unis, accuse la star Lily Gladstone

L'actrice et productrice américaine Lily Gladstone, à l'avant première du film "Fancy Dance" (Apple Original Films) sur la disparition d'une femme amérindienne, à New York, le 17 juin 2024 ( AFP / Andrea RENAULT )

Le "génocide" de peuples autochtones "continue" aux Etats-Unis, accuse la nouvelle star amérindienne du cinéma Lily Gladstone, dans un film de fiction qui confine au documentaire sur la disparition d'une femme d'une tribu de l'Oklahoma.

Devenue mondialement célèbre en 2023 pour son rôle, qui lui a valu une nomination aux Oscars, dans "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, Lily Gladstone est la pièce-maîtresse de "Fancy Dance" présenté l'an dernier au festival du film indépendant de Sundance, mais sorti seulement vendredi dans quelques salles américaines.

Projeté en avant-première cette semaine à New York -- où l'AFP a rencontré l'équipe de la réalisatrice amérindienne Erica Tremblay -- le film sera sur Apple TV+ à partir du 28 juin.

Pour Lily Gladstone, la force de cette fiction qui a tout d'un documentaire -- écrite, réalisée, produite, jouée presque exclusivement par des femmes amérindiennes -- est de "rendre compte de nos besoins en tant que femmes autochtones, en particulier face aux épidémies de disparitions et de meurtres de personnes indigènes".

Pour l'actrice de 37 ans originaire de la réserve des Pieds-Noirs (Blackfeet) dans le Montana (nord-ouest), ces disparitions et homicides jamais élucidés ne sont rien moins que le "génocide" de peuples autochtones qui "continue" aux Etats-Unis depuis l'arrivée de premiers colons européens aux XVIe et XVIIe siècles.

Dans "Fancy Dance", qu'elle a également produit, Lily Gladstone incarne Jax, femme seule et pauvre, membre de la nation Seneca-Cayuga dans l'Oklahoma (sud) -- l'une des tribus descendantes des peuples iroquois -- et dont la soeur a disparu.

De gauche à droite, la jeune actrice américaine Isabel Deroy-Olson, l'actrice et productrice américaine Lily Gladstone et la réalisatrice américaine Erica Tremblay à l'avant-première de leur film "Fancy Dance" (Apple Original Films) sur la disparition d'une femme amérindienne, à New York, le 17 juin 2024 ( AFP / Andrea RENAULT )