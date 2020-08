Le Genoa valide son maintien, Lecce retourne en Serie B

Sans trembler, le Genoa a retourné l'Hellas (3-0) et décroche son maintien au détriment de Lecce, battu sur sa pelouse par Parme (3-4) au terme d'une rencontre spectaculaire. Dans les autres rencontres de cette ultime journée de Serie A, Bologne et le Torino se sont quittés bons amis (1-1) tandis que l'Udinese est allé gagner à Sassuolo (1-0).

Genoa 3-0 Hellas

Lecce 3-4 Parme

Pour sauver sa peau sans avoir à attendre le résultat de Lecce, le Genoa avait besoin d'un succès face au Hellas de son ex-coach Ivan Juri?. Et les, remontés comme des coucous, ne vont avoir besoin que d'une mi-temps pour tuer le suspens. Sur un centre tendu de Lukas Lerager, Antonio Sanabria coupe la trajectoire de la tête et trompe Boris Radunovi?. L'ancien buteur du Real Betis s'offre un doublé dix minutes plus tard, trouvé par Goran Pandev à la limite du hors-jeu, d'une frappe qui termine dans le petit filet véronais (25). Le troisième pion de l'équipe de Davide Nicola arrive juste avant la pause : le corner de Filip Jagie??o tombe pile poil sur le crâne de Cristian Romero qui bat Radunovi?. Le Genoa obtient son maintien à 9 contre 10 suite aux exclusions de Romero et de Francesco Cassata, mais sans véritablement trembler. Et, comme depuis 2007, il disputera la saison suivante au sein de l'élite italienne.