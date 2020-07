Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Genoa sort de la zone rouge Reuters • 12/07/2020 à 19:19









Le Genoa sort de la zone rouge par Léo De Garrigues (iDalgo) Trois points qui donnent de l'air. A domicile et face à la SPAL, lanterne rouge du championnat italien, le Genoa s'est imposé (2-0) et sort provisoirement de la zone de relégation. Goran Pandev a ouvert le score à la 24e minute d'une belle frappe croisée. Malgré un penalty manqué par Iago Falque, les locaux ont réussi à doubler la mise par l'intermédiaire de Lasse Schone. Grâce à ce résultat, le Genoa met fin à une série de 5 matchs sans défaite et se retrouve 17e en attendant que Lecce joue. La SPAL reste au dernier rang.

