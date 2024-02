Le géant audiovisuel Fremantle va racheter le producteur français Asacha

Les acteurs de Scènes de Ménages Gérard Hernandez et Marion Game le 17 juin 2017 à Monaco. ( AFP / VALERY HACHE )

Le géant de l'audiovisuel Fremantle, filiale du groupe luxembourgeois RTL Group, a annoncé mardi un "accord d'acquisition de l'ensemble du capital" d'Asacha, le producteur français de "Scènes de Ménages" et "Meurtres au paradis", poursuivant ainsi son expansion.

Avec cette transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, Fremantle ("L'amour est dans le pré", "La France a un incroyable talent","Questions pour un champion"...) "prend le contrôle" d'Asacha et de ses huit labels en France, en Italie et au Royaume-Uni, selon un communiqué des deux groupes.

Basé à Paris, Asacha Media Group (et ses labels) continuera d'être dirigé par son PDG et cofondateur Gaspard de Chavagnac, "avec le soutien de Marina Williams, cofondatrice et qui assurera la direction des contenus du groupe au Royaume-Uni", est-il précisé.

Lancé en 2020 par trois anciens d'Endemol et Zodiak Media avec le soutien du fonds américain Oaktree, Asacha a accumulé les acquisitions "pour devenir l'un des leaders européens de la production de contenus télévisuels et cinématographiques", souligne le communiqué.

Le groupe, qui revendique un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, a notamment mis la main sur les studios français Kabo Family ("Scènes de Ménages"), Srab Films ("Les Misérables", "Saint-Omer") ou encore britannique Red Planet Pictures ("Meurtres au paradis").

Pour Fremantle, cette opération "fait suite à un certain nombre d'investissements stratégiques" comme, par exemple, dans la société de production irlandaise Element Pictures, derrière la série "Normal People", rappelle le communiqué.

Le rachat sera effectif dans "quelques semaines", a précisé Asacha à l'AFP.

Fremantle, qui "produit et diffuse des contenus (...) dans les 27 territoires où il opère", revendique "300 milliards de vues pour l'ensemble de ses contenus" sur toutes les plateformes.