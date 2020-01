Le gaz naturel à la rescousse des géants des mers

On rencontre de drôles de bestioles dans la vallée de Chevreuse, au sud de Paris. Chez GTT (Gaztransport & Technigaz), quatre robots semblables à des crics géants secouent dans tous les sens des réservoirs transparents remplis d'un liquide semblable à de l'eau. D'un mouvement rapide, ils montent, descendent, vont à droite, à gauche, secouant le liquide. Équipés d'un entrelacs de câbles, ces robots miment le mouvement de la houle. Le liquide contenu dans le réservoir a les caractéristiques du gaz naturel liquéfié (GNL). Refroidi à -160 degrés Celsius, ce GNL est 600 fois moins volumineux que le gaz à l'état naturel, ce qui facilite grandement son transport. Et il est assez propre : utilisé avant tout pour fournir de l'électricité et de l'énergie à terre, le gaz naturel peut aussi servir de carburant pour les bateaux. Il suffit d'adapter les moteurs actuels, alimentés par un fioul lourd très sale, et le tour est joué : comparé au fioul lourd, le GNL émet environ 40 % de moins de CO2, l'un des gaz à effet de serre.À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, GTT met au point les réservoirs des bateaux qui, demain, passeront au GNL. L'entreprise française est déjà le leader mondial des cuves qui emportent, sur les méthaniers, des millions de mètres cubes de gaz à l'état liquide. Désormais, Philippe Berterottière, son PDG, entend profiter de la réglementation de l'Organisation maritime internationale pour investir ce marché encore...