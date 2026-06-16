Le gardien du Cap-Vert devient une star des réseaux sociaux

Sous le feu des projecteurs. Avec un blase pareil, impossible d’oublier Vozinha . Le gardien de Cap-Vert a décidé de ne pas rester dans l’histoire uniquement grâce à son patronyme en signant une performance XXL face à l’Espagne (0-0), une masterclass comme disent ceux qui vivent leur troisième Coupe du monde.

Plus de trois millions de nouveaux amis

À 40 ans, le portier a logiquement été élu homme du match et a dû recevoir un nombre de notifs incalculables sur son téléphone. Alors qu’ il ne comptait « que » 50 000 followers sur Instagram au coup d’envoi , Vozinha a vu ce chiffre exploser ces dernières heures. Au moment d’écrire ces lignes, plus de trois millions de personnes se sont abonnées et ça devrait encore continuer.…

EL pour SOFOOT.com