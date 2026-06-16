Le gardien du Cap-Vert devient une star des réseaux sociaux
Sous le feu des projecteurs. Avec un blase pareil, impossible d’oublier Vozinha . Le gardien de Cap-Vert a décidé de ne pas rester dans l’histoire uniquement grâce à son patronyme en signant une performance XXL face à l’Espagne (0-0), une masterclass comme disent ceux qui vivent leur troisième Coupe du monde.
Plus de trois millions de nouveaux amis
À 40 ans, le portier a logiquement été élu homme du match et a dû recevoir un nombre de notifs incalculables sur son téléphone. Alors qu’ il ne comptait « que » 50 000 followers sur Instagram au coup d’envoi , Vozinha a vu ce chiffre exploser ces dernières heures. Au moment d’écrire ces lignes, plus de trois millions de personnes se sont abonnées et ça devrait encore continuer.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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