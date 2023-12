information fournie par So Foot • 03/12/2023 à 20:25

Le gardien des U17 allemands dévoile comment il a déstabilisé les Bleuets

Konstantin Heide, le nouvel Emiliano Martinez ?

L’Allemagne a remporté la Coupe du monde U17 ce samedi aux dépens de l’équipe de France en finale, à l’issue d’une séance de tirs au but qui a vu trois Bleuets échouer. Interrogé par Bild , le portier de la jeune Mannschaft , Konstantin Heide, a rejoué la scène. « Je fais du trashtalk lors des tirs au but – et souvent aussi à l’entraînement. Je pense que j’ai énervé quelques joueurs avec ça » , a-t-il avoué, s’en sentant « toujours un peu désolé. Mais si ça marche, je le fais. »…

TB pour SOFOOT.com