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Le gardien de Groningen a littéralement pété un plomb ce week-end
information fournie par So Foot 09/11/2026 à 11:43

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Le gardien de Groningen a littéralement pété un plomb ce week-end

Le gardien de Groningen a littéralement pété un plomb ce week-end

L’homme du match. Il y a eu du spectacle aux Pays-Bas ce dimanche. 31 buts en cinq matchs, le leader, Feyenoord, qui perd 5-3 contre Heerenveen, et des actions improbables, comme celle que nous a proposée le gardien de Groningen, Etienne Vaessen, contre l’AZ Alkmaar. Alors qu’il y avait 3-3 et que le match approchait de la fin, le portier né aux Pays-Bas, mais qui joue pour le Suriname, a commis une faute dans la surface. Penalty et carton jaune. Mais Vaessen n’a pas dû du tout apprécier, au point de contester et de ne pas se mettre sur sa ligne pour que le penalty soit tiré.

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