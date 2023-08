information fournie par So Foot • 22/08/2023 à 19:18

Le gardien de Frosinone suspendu pour blasphème

Joue-la comme Buffon !

À l’image du légendaire gardien de la Juve (et du PSG) en 2021, un autre portier italien va être sanctionné d’un match de suspension par la FIGC. Son nom ? Stefano Turati (21 ans), l’actuel dernier rempart du promu Frosinone. Titulaire lors du coup d’envoi de la saison ce samedi face à Naples, le gardien des Gialloblu a été vu à la quinzième minute de la première période en train de « prononcer une expression blasphématoire, audible et identifiable, sans doute raisonnable » selon le communiqué publié ce jour par la Ligue Italienne. Ce serait la formule « Porco Dio ! », une variante un peu plus grossière de ‘ Nom de Dieu!’ , qui aurait retenu l’attention des autorités italiennes.…

AC pour SOFOOT.com