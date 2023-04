Le G7 veut "accélérer" sa sortie des énergies fossiles, mais pas de nouvelle date

Photo prise le 15 avril 2023 par un photographe officiel du gouvernement japonais d'une session des ministres du Climat, de l'Energie et de l'Environnement du G7 réunis à Sapporo (nord du Japon) ( Japanese Government / HANDOUT )

Les ministres de l'Energie, du Climat et de l'Environnement des pays industrialisés du G7 se sont engagés dimanche à "accélérer" leur "sortie" des énergies fossiles dans tous les secteurs, mais sans se fixer une nouvelle échéance.

Ce nouvel objectif, annoncé dans un communiqué commun à l'issue d'une réunion ministérielle du G7 qui se tenait depuis samedi à Sapporo (nord du Japon), ne concerne pas les énergies fossiles assorties de dispositifs de capture et de stockage du CO2.

Les pays du G7 (Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada) se bornent à souligner que cet objectif s'inscrit dans leurs efforts pour atteindre la neutralité carbone énergétique d'ici 2050 "au plus tard".

Ils s'étaient déjà engagés l'an dernier à décarboner majoritairement son secteur de l'électricité d'ici 2035, un objectif reconfirmé dimanche.

Signe de négociations difficiles, le G7 n'est pas parvenu à s'engager spécifiquement sur une date de sortie du charbon dans le secteur de l'électricité, alors que le Royaume-Uni, soutenu par la France, avait proposé l'échéance de 2030.

Sur le volet environnemental, les pays du groupe ont promis de réduire à zéro leur pollution plastique d'ici à 2040, grâce notamment à l'économie circulaire, à la réduction ou à l'abandon des plastiques jetables et non recyclables.

Plusieurs membres du G7 comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne portaient déjà cet objectif, mais pas les Etats-Unis et le Japon notamment.

Aussi s'agit-il d'un "signal fort" avant la prochaine session de négociation d'un traité international sur le plastique qui se tiendra fin mai à Paris, a souligné dans un communiqué le ministre français de la Transition écologique Christophe Béchu.

La décision de sortir de l'ensemble des énergies fossiles marque une "avancée forte", a aussi salué dans un entretien à l'AFP la ministre française de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.

"C'est un point d'appui important pour pouvoir élargir cette approche" au G20 en Inde et à la conférence de l'ONU sur le climat (COP28) de Dubaï en fin d'année", a-t-elle estimé, tout en admettant que ces futures négociations mondiales "ne vont pas être évidentes".

Sultan Ahmed al-Jaber (c), le président de la future COP28 de Dubaï, entouré des ministres japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie, Yasutoshi Nishimura (g), et de l'Environnement, Akihiro Nishimura, à Sapporo, au Japon, le 15 avril 2023 ( Japanese Government / Handout )