Le futur contrat de Zidane soumis à une autorisation du ministère des Sports ?

Le futur contrat de Zidane soumis à une autorisation du ministère des Sports ?

Tout ça pour une histoire de gros sous. Selon L’Équipe , pour pouvoir enrôler Zinédine Zidane comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France, la FFF devrait demander une dérogation au ministère des Sports .

Les conséquences de la loi sur la gouvernance du sport professionnel

Une situation liée aux émoluments de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Le 29 juin dernier, l’Assemblée nationale a voté la « loi sur la gouvernance du sport professionnel ». Le 8 juillet, la commission mixte paritaire a décidé de fixer un plafond à 450 000 euros brut annuels , comme pour « le président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial ». La proposition de loi doit encore être formellement adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat autour du 20 ou 21 juillet. Néanmoins, ce plafond pourra être dépassé en cas de dérogation du ministère des Sports . Didier Deschamps percevrait un salaire avoisinant les 3,8 millions d’euros annuels brut sans compter les différentes primes. Pour le moment, la FFF refuse d’indiquer si ZZ a déjà paraphé son contrat .…

LB pour SOFOOT.com