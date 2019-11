Le front syndical s'étoffe avant la grève du 5 décembre dans les transports

La CGT-Cheminots a rejoint les syndicats de la RATP pour la mobilisation sociale du 5 décembre.

Le front des opposants à la réforme des retraites se renforce chaque jour un peu plus en vue de la journée de mobilisation du 5 décembre. La CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF, a annoncé, le 8 novembre, avoir « décidé le dépôt d'un préavis de grève reconductible par période de vingt-quatre heures », appelant ce jour-là les agents à cesser le travail et à participer aux « assemblées générales pour décider des suites ». « Le rapport de force peut et doit être supérieur à celui de 2018 », ajoute le syndicat.

L'an dernier, une grève innovante sur la forme - deux jours sur cinq - avait été lancée pendant trois mois par les quatre principales organisations de la SNCF, mais cela n'avait pas suffi à bloquer le vote de la réforme ferroviaire et l'arrêt en 2020 des embauches au statut de cheminot. Les voilà donc reparties au front. Avant la CGT, l'UNSA-Ferroviaire (2e syndicat à la SNCF), SUD-Rail (3e) et FO-Cheminots (5e, non représentatif) avaient déjà exprimé leur intention de se lancer dans la bataille. Dans un contexte social interne très tendu, la mobilisation s'annonce suivie. Manque cependant à l'appel la CFDT-Cheminots qui attend des propositions de la part du gouvernement avant de se déterminer.

« Forte dynamique »

Ce sont leurs collègues de la RATP, avec en tête l'UNSA et la CFE-CGC rejoints par la CGT, qui ont lancé le mouvement en annonçant une « grève illimitée » à partir du 5 décembre. Le 13 septembre, un premier avertissement avait été donné avec une journée noire dans la capitale, qui s'était retrouvée quasi à l'arrêt. Sur la route et dans les airs, des perturbations sont aussi à attendre : la fédération FO-Transports et logistique, troisième chez les chauffeurs routiers, s'est inscrite dans cette démarche, tout comme FO-Air France, premier syndicat des personnels au sol de la compagnie. Dans l'éducation, jugeant insuffisants les engagements du gouvernement vis-à-vis des enseignants, le SE-UNSA a appelé, mardi 12 novembre, à faire grève le 5 décembre.

