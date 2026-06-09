Le frère de Ronald Araújo se paye Marcelo Bielsa

Dans la famille Araújo, je voudrais le frère. L’Uruguay s’avance vers la Coupe du monde avec peu de certitudes et un groupe toujours aussi fragile, sur le terrain comme en dehors. Son sélectionneur Marcelo Bielsa ne va pas se faire de nouveaux amis après l’inquiétude autour de l’état de santé de Ronald Araújo.

La sélection a annoncé lundi que son défenseur du FC Barcelone avait dû quitter l’entraînement suite à une douleur au mollet. « Afin de soulager une gêne musculaire, le footballeur bénéficiera d’un traitement médical dispensé par les professionnels qui l’ont déjà pris en charge par le passé. Le staff technique et le service médical de l’AUF ont approuvé cette décision », a ainsi indiqué l’AUF.…

OC pour SOFOOT.com