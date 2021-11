Le franc suisse retrouve des plus hauts depuis 2015, inquiétant l'industrie suisse

Le franc suisse a retrouvé vendredi ses plus hauts niveaux depuis 2015 face aux inquiétudes au sujet de l'inflation et la remontée du nombre d'infections au Covid-19, tracassant les fabricants de machines en Suisse, très sensibles aux variations de changes.

Valeur refuge par excellence, le franc suisse, qui tend à s'emballer dans les phases d'incertitudes sur les marchés, est remonté de 2% par rapport à l'euro depuis début novembre pour revenir vendredi à 1,0449 face à la monnaie unique, soit un niveau qu'il n'avait plus connu depuis juillet 2015.

"Les chocs négatifs sur la croissance dans la zone euro sont un déclencheur typique de mouvements de l'euro vers la valeur refuge qu'est le franc suisse", a commenté Jane Foley, directrice de le stratégie des opérations de changes chez Rabobank, dans un courriel à l'AFP.

"Les nouvelles de restrictions supplémentaires contre le Covid dans plusieurs pays de la zone euro sont en train de peser sur les perspectives pour la croissance en Europe", a-t-elle ajouté, citant également la hausse des prix du gaz parmi les facteurs qui contribuent à affaiblir l'euro.

Jeudi, le franc suisse s'était déjà brièvement négocié en dessous de la barre "magique" de 1,05 franc contre 1 euro, a de son côté souligné Ulrich Leuchtmann, analyste de Commerbank, dans un commentaire de marché, ce niveau étant perçu chez les cambistes comme "le seuil de douleur" de la banque centrale suisse.

Au printemps 2020, lorsque le franc suisse s'était rapproché de ces niveaux, la Banque nationale suisse (BNS) était massivement intervenue sur les marchés pour enrayer l'appréciation de sa monnaie, a rappelé l'analyste.

Mais entre-temps, la situation a changé sur le front de l'inflation qui n'est plus en terrain négatif comme c'était le cas en 2020, a-t-il souligné alors que de nombreux cambistes s'interrogent quant à savoir quel sera cette fois le seuil qui déclenchera une reprise significative des interventions de la BNS pour freiner les poussées de fièvre sur sa devise.

- Pression sur l'industrie -

Jeudi, Swissmem, l'organisation patronale qui représente le secteur des machines, métaux et équipements électriques en Suisse, s'était déjà inquiétée de cette remontée du franc face au cumul des facteurs qui, "dans le pire des cas", pourraient "compromettre la reprise".

Alors que les carnets de commandes se remettent tout juste du choc de la crise sanitaire, cette "récente et rapide revalorisation du franc suisse par rapport à l'euro affecte les marges déjà faibles", a averti Swissmem dans un communiqué, le secteur étant déjà confronté à une hausse des coûts de l'énergie et des matières premières.

La Suisse, où l'inflation est habituellement très faible, n'a pas échappé au mouvement de hausse des prix face aux tensions dans les chaînes d'approvisionnements. En octobre, l'indice des prix à la consommation y a augmenté de 1,2%, loin cependant du bond de 4,1% enregistré dans la zone euro, la force du franc suisse aide à tempérer la hausse des produits importés.

Mais, revers de la médaille, cette appréciation du franc fait bondir les prix à l'exportation, pénalisant les entreprises suisses, en particulier celles confrontées à une féroce concurrence sur les prix, tels que les fabricants de machines-outils.

"Évidemment, nous voyons des mouvements sur les prix (...) mais rien de comparable avec l'environnement inflationniste en Europe, et clairement, pas par rapport aux Etats-Unis", a reconnu Jérôme Haegeli, chef économiste du réassureur Swiss Re, lors d'une conférence mercredi sur les perspectives de l'assurance.

"Avec cette inflation plus élevée en dehors de Suisse, il y a davantage de raisons de s'attendre à un franc suisse fort", a-t-il jugé.