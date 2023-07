Le franc suisse au plus haut depuis deux ans et demi face au dollar

Le franc suisse a atteint mardi des sommets face au dollar et à l'euro, aidé par son statut de valeur refuge mais aussi par la perspective d'une possible hausse de taux par la banque centrale helvétique.

Vers 20H15 GMT, le seul franc encore existant en Europe prenait 0,64% face au billet vert, à 1,1368 dollar pour un franc suisse. Il est monté jusqu'à 1,1369 dollar, une première depuis début janvier 2021.

La devise helvétique a aussi grimpé jusqu'à 1,0334 euro, un sommet qu'elle n'avait plus fréquenté depuis un mois et demi.

Pour Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex, la monnaie suisse pourrait profiter du contexte géopolitique, qui a vu notamment la Turquie accepter lundi le principe d'une adhésion de la Suède à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan).

Cette entrée a été mal accueillie par la Russie, pour qui elle aura des "conséquences négatives", selon le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, qui a promis des mesures "prévues et planifiées" en réponse.

Ce regain de tension jouerait ainsi pour le franc suisse, considéré comme une valeur refuge.

Pour Joe Manimbo, de Convera, l'accélération de la devise de la Confédération helvétique tient également à la perspective de voir la banque centrale américaine (Fed) mettre un terme à son cycle de resserrement après une dernière hausse de taux en juillet.

Dans le même temps, les économistes tablent sur un tour de vis de la Banque nationale suisse (BNS) lors de sa prochaine réunion trimestrielle en septembre.

Le décalage joue aussi contre le dollar face à la livre, qui a enregistré mardi un sommet de quinze mois face à la devise américaine, à 1,2935 dollar.

Selon des chiffres publiés mardi, la hausse du salaire moyen atteignait encore 7,3% sur un an en mai au Royaume-Uni, un rythme bien plus rapide que dans la plupart des économies occidentales et qui fait craindre de nouvelles hausses de taux de la Banque d'Angleterre (BoE).

Les opérateurs parient sur un taux directeur de la BoE au-delà de 6% en fin d'année, soit bien plus que la Fed ou la Banque centrale européenne (BCE).

Quant à l'euro, s'il se comporte bien face au billet vert, il souffre face au franc suisse du fait d'indicateurs économiques dégradés en zone euro, selon Joe Manimbo.

