Le forum Reddit accuse la Russie d'avoir fait fuiter un document britannique

Ce document, utilisé par le chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, pour critiquer le premier ministre, Boris Johnson, a été publié sur le forum.

C'est un document qui a envenimé le débat sur l'avenir du National Health Service (NHS), le système de santé britannique, quelques jours avant les élections générales du 12 décembre. Des centaines de pages de comptes rendus de réunions entre officiels britanniques et américains, qui n'avaient pas vocation à être rendues publiques. Et qui ont pourtant été brandies à la fin de novembre par Jeremy Corbyn, le chef de file de l'opposition travailliste, comme « preuve » que le premier ministre, Boris Johnson, comptait « vendre » le NHS à Donald Trump, dans le cadre d'un accord de libre-échange entre les deux pays.

Le Labour Party (Parti travailliste) de Jeremy Corbyn n'a pas révélé comment ces documents - que le gouvernement reconnaît authentiques - avaient été obtenus. Mais samedi 7 décembre, Reddit, l'un des plus grands forums au monde, a annoncé avoir banni le compte d'un utilisateur qui les avait fait fuiter à la fin d'octobre sur le site.

Opération « Secondary Infektion »

Ce n'est pas tout : la plate-forme américaine affirme que ce compte, ainsi qu'une soixantaine d'autres, faisaient partie d'une campagne de déstabilisation menée par la Russie. Cette opération, identifiée par Facebook en mai et surnommée « Secondary Infektion », s'étend sur des dizaines de plates-formes, se décline en six langues et est connue pour diffuser des fausses informations, rapportait en juin le DFR Lab - un organisme de recherche de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). L'une d'elles affirme par exemple que les anti-Brexit prépareraient l'assassinat de Boris Johnson.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr