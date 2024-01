Le forfait d’Amine Gouiri suscite le débat entre l’Algérie et Rennes

Djamel Belmadi veut se mettre à dos tous les clubs de ses joueurs.

Forfait pour la Coupe d’Afrique des nations en raison d’une gêne persistante au genou, Amine Gouiri se retrouve au cœur d’un imbroglio entre le Stade rennais et la fédération algérienne (FAF). Son sélectionneur, Djamel Belmadi, s’est en effet permis une remarque envers le club breton, coupable, selon lui, de ne pas avoir été suffisamment clair sur l’état de santé de l’attaquant : « Apparemment, il n’arrivait pas à dépasser cette douleur, donc on l’a libéré. Il est arrivé chez nous avec une douleur au genou, et c’est à la suite de notre demande que son club nous a envoyé l’information. On l’ignorait, il n’y avait eu aucun signal. » …

JBC pour SOFOOT.com