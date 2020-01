Le football sonne la retraite

La réforme des retraites voulue, à coups de matraques si nécessaire, par l'actuel gouvernement, divise le pays selon la formule consacrée. Surtout, elle a suscité l'inquiétude légitime de nombreuses catégories professionnelles et conduit à une des grèves les plus longues jamais connues dans les transports. Parmi les concernés, figurent également les footballeurs pros, des salariés comme les autres. Et bien qu'ils soient restés discrets, à bien y regarder, et compter, ils devraient peut-être faire attention à ce qui les attend, non pas par conscience de classe, mais intérêt personnel.

Il faut d'abord poser les bases. Les sportifs de haut niveau et d'autant plus professionnels entretiennent un rapport singulier à la retraite par cotisation, ne serait-ce que parce que leur carrière ne peut pas s'étendre sur une trop longue période. Leur âge pivot peut difficilement se décaler éternellement. Être pro ne peut donc a priori que constituer une phase, parfois financièrement faste, dans le long marathon vers le pot de départ. Outre cette particularité liée à leur activité, il faut souligner le fait que leur corps représente leur instrument de travail, et s'abîme considérablement plus vite que pour d'autres, laissant des traces sur le long terme - même si pour le moment nous manquons d'étude exhaustive en la matière. À l'image de la situation des danseurs de l'Opéra de Paris, qui bénéficient à ce titre d'un régime spécial, profiter de leur retraite après 60 ou donc 64 ans n'aura pas forcément le même sens que pour l'employé de bureau. C'est ce qu'ont défendu Richard Bouigue et Pierre Rondeau dans une note de la fondation Jean Jaurès consacrée à cette question. "