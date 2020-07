" Le football les a réunis, mais c'est la bagarre qui a forgé les amitiés"

Pendant deux ans, les journalistes Barthélémy Gaillard et Louis Dabir ont pu infiltrer le Brussels Casual Service, le célèbre groupe des hooligans d'Anderlecht. Entre trafic de cocaïne, bitures homériques et bagarres dans les bois, ils racontent ici leur immersion dans cette contre-société cimentée par la violence et le rejet de l'ordre établi.

"La majorité des membres ont désormais cinquante piges, ils sont tous fichés par les keufs, tous interdits de stade. Bref, ils n'ont plus grand-chose à perdre..."

On cherchait depuis longtemps à s'infiltrer dans ce milieu. Il y a quelques années, on a pu échanger avec desmecs des Boulogne Boys, mais c'était compliqué, on a pris des portes. Finalement, une opportunité est apparue en Belgique grâce à un photographe, Hadrien Duré, qui nous a introduits. De fil en aiguille, on a rencontré Stéphane, un des deux leaders du groupe, pour un premier article qui a été publié sur le site de Vice.Les gars du BCS ont bien aimé l'article, car on ne les a pas présentés comme des barbares ou des abrutis dénués de tout sens commun. C'est comme ça qu'on a gagné leur confiance. Petit à petit, les portes se sont ouvertes, ils ont accepté d'aller plus loin dans les confidences et on a fini par rencontrer une quarantaine de membres.On a parfois été surpris de voir à quel point certains avaient envie de se confier sur leurs exploits passés. On ne s'y attendait pas. La majorité des membres ont désormais cinquante piges, ils sont tous fichés par les keufs, tous interdits de stade. Bref, ils n'ont plus grand-chose à perdre... Ce livre, c'est un moyen pour eux de faire parler du groupe, de se rappeler leur âge d'or. On est vraiment dans une logique testamentaire.Ils se retrouvent dans un bar d'Anderlecht qui fait office de QG. Ce qui est frappant lors de ces réunions, c'est l'insouciance qui les anime. On dirait une bande de potes du collège... Sauf qu'eux, ils n'ont jamais arrêté les conneries. Aujourd'hui,