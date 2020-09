Le football français financièrement en danger, vraiment ?

C'est un cri du cœur qu'a lancé mardi 8 septembre sur Twitter Jean-Michel Aulas, un véritable SOS. Le football français va mal, depuis la crise du coronavirus, et rien n'est fait pour l'aider et le soutenir. Vraiment ?

3,6 milliards d'euros de pertes pour tout le football européen

COVID-19 : quelles conséquences sur le modèle économique des clubs français ?

Tous mes cris, mes SOS. Dès l'annonce du syndicat européen des clubs, l'ECA, d'une perte globale de 3,6 milliards d'euros pour le football européen, avec l'épidémie de Covid-19, le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a lancé un appel à l'aide. Un véritable message d'alerte à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu :Selon le boss de l'OL, la situation est catastrophique. L'arrêt de la saison en France, la rupture des contrats droits TV et le ralentissement global de l'économie ont mis le football français dans la panade. Même si le championnat a repris et qu'un nouveau diffuseur, Médiapro, s'est positionné, les caisses resteraient misérablement vides. Il faut prendre des décisions, et vite, avant que tout l'édifice ne s'effondre !D'accord, mais à y regarder de plus près, on ne peut que nuancer les propos alarmistes du président de l'OL. Tout d'abord, l'étude qu'il cite, celle de l'ECA, fait état d'une perte globale de 3,6 milliards d'euros étalées sur 2 saisons, 2019-2020 et 2020-2021. Elle ne concerne pas seulement la France, mais bien les dix principaux championnats européens, dont la Premier League, la Liga ou la Serie A. Bien qu'il faille pondérer le calcul et y ajouter des variables différentielles, des paramètres précis, cela ne ferait, en chiffre absolu, qu'une perte de 360 millions d'euros par ligue. Et sur deux ans. Pour la seule année 2019-2020, l'ECA estime les pertes à 1,5 milliard d'euros, soit 150 millions d'euros par Ligue, sans pondération de la moyenne.Un chiffre proche de celui qu'avait dévoilé la DNCG, il y a quelques semaines, évaluant les pertes du football français professionnel à 291 millions d'euros. Tout comme l'UNFP, le syndicat des joueurs, qui avait