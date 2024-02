Le football français en Coupe d'Europe : l'inculture de la gagne

Si Marseille s'en est finalement sorti face au Shakhtar, que Lille est toujours qualifié en C4 et que Paris est bien parti pour rejoindre les quarts de Ligue des champions, c'est encore une fois la frustration qui ressort dans le clan français, au lendemain des éliminations de Rennes, Lens et Toulouse.

Au sortir d’une nouvelle soirée européenne décevante pour le football tricolore reviennent à nouveau les mêmes rengaines, celles de la fin de l’hiver, ces vieilles copines que l’on retrouve une fois par an, pour se déchirer, et ressasser ses regrets, lorsque les clubs français ont quitté la coupe d’Europe. Restent toujours Marseille en Ligue Europa, où l’OM affrontera le Villarreal de son ancien coach Marcelino, Lille qui sera opposé au SK Sturm Graz en Ligue Europa Conférence, et Paris qui doit désormais confirmer son succès étriqué contre une Real Sociedad décimée en Ligue des champions.

Fébrilité quand tu nous tiens

Souvent pointé du doigt pour son manque de maîtrise et sa peur contagieuse lors des matchs couperets, le PSG a semble-t-il contaminé ses homologues de Ligue 1. À Fribourg, Lens pouvait compter sur un nul heureux obtenu lors du match aller. Mais les Artésiens ont surtout mené deux buts à rien à l’extérieur jusqu’à une grosse vingtaine de minutes de la fin du match. Ensuite, c’est un sabordage en règle, une avance dilapidée et une prolongation perdue, qui ont montré le chemin de la maison aux vice-champions de France. Valeureux face à Benfica, mais mis en échec et incapables de marquer le but de la délivrance face aux Portugais, les Toulousains pourront quant à eux regretter leur manque de sérénité et leur reculoir au Stade de la Luz dans le temps additionnel du match aller. Dommage, regrettable, mais finalement pas condamnable, pour un club qui atteignait des sphères inconnues jusqu’alors.…

Julien Faure pour SOFOOT.com