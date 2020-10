" Le football en Allemagne de l'Est reflète fortement ce qui vivent les Ossies "

Voici trente ans, la RFA engloutissait définitivement la RDA. Si peu pleurèrent la disparition de ce régime autoritaire, le processus d'unification ne s'est pas déroulé sans douleurs comme en témoigne le très beau documentaire de Netflix sur l'assassinat par la Fraction Armée Rouge de son principal maître d'œuvre, Detlev Rohwedder. Dans le domaine du football, le processus aboutit à annihiler un championnat et une sélection nationale, une certaine culture du foot, ancrée aussi bien dans le projet d'un sport " socialiste " que dans l'héritage de l'ancienne Prusse. Daniel Zieche, professeur d'université à Chemnitz et supporter du Dynamo Dresde, lève un voile sur cette dimension peu connue de la grande Allemagne.

"Les anciens clubs vedettes ont cessé d'exister plutôt que de demeurer dans les ligues basses."

Tout comme avec la réunification des deux États qui s'est achevée il y a une trentaine d'années et qui, à bien des égards, n'était pas une réunification mais plutôt une absorption de la RDA, les deux systèmes de football n'ont en fait pas fusionné (ou unifié). Les clubs est-allemands ont été incorporés dans la fédération ouest-allemande, n'offrant qu'une poignée de positions de départ dans les deux premières divisions de Bundesliga pour lesquelles les équipes ont dû concourir lors de la dernière saison de l'Oberliga (le premier niveau du système de football de la RDA). De plus, dès la fin de 1989, les stars du football est-allemand ont été attirées par des grandes enseignes de l'ouest à des prix ridicules. À tel point que le chancelier de l'époque Helmut Kohl a dû intervenir et exiger un arrêt de la vente des talents de feu la RDA.Oui. Ils ont fait faillite dans une nouvelle configuration économique et sportive pour laquelle ils ne possédaient ni le savoir-faire ni les moyens financiers pour concourir équitablement. L'aide offerte par les soi-disant "" - des managers imprudents qui recherchaient des profits à court terme dans ce qui était largement considéré comme un "" - a aussi contribué à la ruine de nombreux anciens clubs de haut niveau.