Le football de retour en Palestine, trait d’union d’un peuple meurtri et exilé

Le football palestinien est de retour. Après presque trois ans d'absence, la fédération a annoncé l'organisation d'une Coupe des Martyrs le 4 septembre. Une compétition organisée à Gaza, en Cisjordanie et dans les camps de réfugiés au Liban. Un symbole pour l'unité palestinienne, meurtrie par la politique expansionniste israélienne.

Beyrouth 1982. Sept ans après le début de la guerre civile, la capitale libanaise est assiégée par l’armée israélienne en pleine Coupe du monde de football. L’opération « Paix en Galilée » a deux objectifs : traquer l’Organisation de la libération de Palestine installé à Beyrouth depuis 1971 et éliminer son chef Yasser Arafat. Le poète palestinien Mahmoud Darwich retrace cet épisode tragique dans Mémoire de l’Oubli. L’admirateur de Diego Maradona raconte la parenthèse permise par les matchs du Mondial alors que les bombes anéantissent les quartiers beyrouthins et terrorisent ses habitants. « Le football est une bouffée d’air qui permet à la nation en ruine de guérir autour d’un lieu commun », écrira Darwich. 44 ans plus tard, alors que le championnat de football palestinien reprendra le 4 septembre dans un contexte dramatique comme un recommencement de l’histoire, ces mots résonnent encore.

Une coupe des martyrs à Gaza, en Cisjordanie et au Liban

Alors qu’Israël commet un génocide à Gaza selon une commission de l’ONU, que la colonisation se poursuit en Cisjordanie et que le sud du Liban est toujours occupé par Tsahal, la Fédération de football palestinienne a annoncé ce lundi 10 août le retour du championnat palestinien. Depuis la guerre consécutive à l’attaque du Hamas le 7 octobre, la ligue de football palestinienne avait été suspendue. « Le football à Gaza est au bord de la destruction » , soulignait alors Dima Saïd, porte-parole de la fédération palestinienne de football, à So Foot . En février dernier, une lueur d’espoir avait refait surface puisque quatre équipes s’étaient affrontées lors d’un tournoi organisé dans le quartier de Tal al-Hawa, à de Gaza. Quelques mois plus tard, les compétitions sont enfin de retour.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com