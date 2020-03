Le football comme remède à la peste

La Peste de Camus - et peut-être aussi le coronavirus - nous révèle le sens du football. Central dans les conversations d'un Oran en quarantaine chez Camus, il permet de continuer à faire société au moment où la cité plonge dans le silence. Comment s'y prend-il ? Lisons un peu.

Chapman et le demi-centre

Sans vouloir inquiéter personne, le meilleur moyen de se figurer ces prochaines semaines sans football, c'est encore de lire. Car il y a des pages assez étonnantes dans ce chef-d'œuvre qui méritent que l'amateur profite des heures sans match ou sans public (ce qui revient au même) pour y prendre quelques leçons tactiques. Dans le Oran de Camus, mis en quarantaine à cause du bacille, les hommes se trouvent tout à coup pris dans une sorte d'exil immobile. Condamnés à vivre enfermés en eux-mêmes dans une ville sans espoir, les hommes souffrent alors "".Au resto espagnol où Rambert, le héros, retrouve un contact pour s'échapper de l'état de siège, l'atmosphère est lourde. Les hommes se taisent en digérant des mauvaises nouvelles qui tombent inexorablement à la radio. Rambert hésite à prendre la parole. Et pour parler de quoi en plus ? De bubons, de germes, de bactéries ? Mieux vaut éviter de braquer son éventuel passeur en philosophant sur l'absurdité de cette épidémie. Ce n'est pas avec ce genre de conversation qu'on se fait des amis. Mais tout à coup, Rambert devine quelque chose. Sans doute à cause de ses jambes et de son étrange allure, le journaliste remarque que Gonzalez, son contact, "(est)". Le silence se rompt tout à coup et s'ensuit alors une conversation à bâtons rompus. "Rappelons que parler des bienfaits du W à ce moment précis, c'est se plonger dans une controverse tactique d'avant-peste : fallait-il oui ou non renoncer au W au profit du WM ? C'est-à-dire faire descendre un demi en défense centrale (comme l'Arsenal de Chapman dans les années 1930) ou bien laisser le demi-centre organiser le jeu vers l'avant (comme les européens). En somme, fallait-il succomber au football scientifique prôné par les Anglais et abandonner par conséquent l'idéal continental d'un football offensif ? En réalité, les hommes, quand ils sont enfermés dans une peste, n'hésitent