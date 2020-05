Le foot va-t-il perdre son âme ?

Depuis le début de la crise du Covid-19, le petit monde du football parle sur les affaires - ou les affres - de gros sous : des débats et des complaintes sur son modèle économique, sur la meilleure façon de sauver les meubles et/ou de reprendre les championnats coûte que coûte et quoiqu'il en coûte. Devant cette grande peur des possédants du ballon rond (propriétaires des clubs, UEFA, sponsors, etc.), tout le monde semble prêt à brader l'essence de cette passion populaire. En une expression un peu pompeuse : à vendre son âme pour sauver le fond de commerce...

Consommer le foot sans l'aimer ?

L'histoire du football fut plus chaotique qu'on ne le pense. Les recettes de son succès, de son audience, de sa popularité et de sa démocratisation dévoilent le précipité mystérieux d'un subtil secret d'alchimiste, fluctuant parfois selon les pays dans ses ingrédients magiques. Il n'en reste pas moins que tout ne se résume pas, loin de là, à la construction d'un secteur économique dynamisé par quelques capitaines d'industrie qui surent répondre à la demande bien mieux que leur concurrents (rugby, vélo, etc.). Si l'importance du facteur commercial dans l'évolution de ce sport s'avère indéniable, cela ne justifie pas non plus un monopole stylepour assurer la mise en place des matchs dans les rayons du grand magasin de la culture mainstream. Au moment où le black out du sport a éclairé paradoxalement la fragilité de son système économique, certains pensent qu'il faut d'abord renflouer les caisses avant de songer à défendre les valeurs de la maison.Au fur et à mesure que la pandémie prenait de l'ampleur, les solutions proposées et les restrictions sanitaires ont de nouveau illustré cette perpétuelle incapacité des gardiens du temple, et de ses finances, à prendre en compte ce qui fonde cette religion laïque et singulière. Les arguments hypocrites sur le fait que le foot doit revenir pour le moral des peuples dissimulent mal les obsessions comptables et les angoisses budgétaires (au passage, les clubs hexagonaux furent quand même bien secourus par la solidarité nationale). Il faut protéger les joueurs : passons à 5 remplacements, une idée saugrenue qui aurait fait rire voici trois mois quand la moindre réformette comme le carton blanc ou la touche au pied faisaient pousser des cris d'orfraie.