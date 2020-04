Le foot, une priorité pour le pays ?

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a déclenché une vague de réactions indignées en affirmant que le sport ne serait pas la priorité du pays dans le cadre du déconfinement à venir. Elle a depuis certes précisé son point de vue, largement sorti de son contexte, il est vrai. Néanmoins, la question n'est pas si anodine. Quelle doit être la place du sport et du foot en particulier dans la sortie de crise du pays ?

Footeux éboueurs et ultras solidaires

Les propos de la ministre sur Eurosport en ont heurté plus d'un, alors que tous les acteurs du secteur, de la plus humble association locale aux géants économiques comme le PSG s'interrogent sur les contours incertains de leur avenir. Elle a depuis précisé ce qu'elle entendait dire :Il n'y a rien de contradictoire en fait, entre les deux assertions. Dans l'urgence actuelle, les compétitions, avec les questions autour de la date de reprise ou les probables huis clos, ne constituent évidemment pas franchement la préoccupation numéro 1 au plus haut sommet de l'État, pendant que le PIB s'effondre et que la situation sanitaire demeure alarmante.Parmi la grande famille du foot, beaucoup en ont pleinement conscience. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on a vu monter " au front " des ultras qui multiplient les gestes de solidarité envers le personnel soignant ou les hôpitaux. Plusieurs footeux amateurs exercent également une profession dans le civil qui leur fait réaliser quotidiennement des " exploits " en assurant les services publics minimum et essentiels auprès de leurs concitoyens, comme Fouad Benzazaa, président, coach et joueur du Veolia FC en FSGT à Bobigny et éboueur dans le 11arrondissement de Paris.Parmi les inquiétudes épidermiques apparues