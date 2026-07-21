Le foot sous canicule, un nouveau sport extrême

Alors que les températures ne cessent de monter au fil des étés et des saisons, la réalité du dérèglement climatique pourrait bientôt rattraper et chambouler le football. La tenue de la prochaine Coupe du monde, organisée à cheval entre l'Espagne, le Maroc, le Portugal, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay en première ligne ?

13 juillet 2026, sur la plage de Sant’Ambrogio, au nord-ouest de la Corse, là où Italiens et Français du continent adorent passer leurs vacances d’été. Sur la plage, au sable fin et exposée au soleil qui trône dans un ciel intégralement bleu, un France-Italie s’organise. Deux équipes de 4, des tongs pour faire les cages et des bâtons pour délimiter un terrain sauvage. Mais très vite, les acteurs se retrouvent rattrapés par la réalité : impossible de jouer au foot sous 40 degrés et ce malgré l’air de la mer. Le sable brûle les doigts de pied et le soleil tape sur des organismes humains bien trop faibles pour supporter une telle chaleur.

On l’a compris, jouer au foot quand il fait trop chaud relève vite de l’inconscience et/ou de l’exploit, et pas seulement pour les amateurs. Tandis que le réchauffement climatique ne cesse de s’accentuer et de décimer un peu plus chaque été notre planète, c’est à se demander sérieusement si la Coupe du monde que nous venons de vivre ne fut pas l’une des dernières compétitions internationales de l’histoire du foot à pouvoir se dérouler entre juin et juillet.…

Par Arsène Belgodère-Soria pour SOFOOT.com