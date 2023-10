Le foot roule-t-il au racisme ordinaire ?

La trêve internationale commence à peine que le foot ne quitte pas l’actualité. Cette fois avec des affaires de racisme secouant les divisions dites inférieures. Rien d'idéologique, mais la manifestation d’un racisme ordinaire et structurel qui s’impose aussi dans le ballon rond.

L’Olympique Lyon Sud représente l’un de ces nombreux clubs dits moyens qui font la force et l’enracinement du foot dans l’Hexagone. Disputant le championnat de Régional 1, il est peu habitué à attirer l’attention, si ce n’est de la presse locale. Cette fois, il défraye la chronique, mais sur un autre terrain que celui d’une éventuelle montée. En effet, son entraîneur Mamadou Doumbia, ancien international ivoirien, son adjoint Charles Danquah et une douzaine de joueurs ont démissionné pour dénoncer le racisme sévissant au sein de l’association. Il s’en est expliqué plusieurs fois sur Facebook : « Ils comptent le nombre de noirs alors que nous voyons une belle bande de copains. C’est trop ! »

Depuis, une autre affaire, du côté d’Orléans, est venue écorner la belle image d’un sport ou règnent la diversité et le métissage (davantage que dans d’autres disciplines telle que le rugby, ou d’autres secteurs de la société). L’accusé se nomme cette fois Bernard Casoni, coach de l’US Orléans (17 e en National), ex-international tricolore (30 sélections, 1 but) et surtout ancienne gloire de la grande période de l’OM. Sa réputation autour de son mauvais caractère et surtout son management à l’ancienne ne datent pas d’hier. Cette fois-ci, de nombreux membres de son effectif se sont plaints de propos à caractère raciste, publics et lors des entraînements.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com