"Le foot féminin est encore à la recherche de son équilibre économique"

Le développement du football féminin est souvent abordé exclusivement sous l'angle de la problématique sociétale, voire du combat politique pour l'égalité hommes/femmes. Or, sans le nerf de la guerre, c'est à dire l'argent, on imagine mal un véritable essor de la pratique féminine. Cette question se pose évidemment chez les pros, mais aussi au plus bas niveau des districts. Les économistes du sport Luc Arrondel et Richard Duhautois publient un ouvrage gavé de chiffres et de stats, mais qui soulève avant tout le fondamental dilemme dès son titre : " Comme des garçons ? "

Vers une égalité salariale entre joueurs et joueuses ?

Le titre est un clin d'œil au film de Julien Hallard, "". Pour revenir à votre question, restons lucides. Le développement économique du football féminin est incomparable à celui du football masculin et ne peut pas suivre tout à fait le même modèle et la même trajectoire. D'une part, les clubs féminins sont de plus en plus souvent adossés aux clubs professionnels masculins, ce qui, comme on le verra plus tard, présente certains avantages. D'autre part, même si les parcours de formation pour les jeunes joueuses ont fortement progressé au cours des dernières années en France, le statut non professionnel du championnat de D1 a un effet sur son développement. Certaines équipes accueillent des jeunes joueuses en partenariat avec un lycée de la ville, mais peu ont des centres de formation intégrés, notamment pour leurs joueuses U19, comme c'est le cas à l'OM, à l'OL, au PSG et à Guingamp. Les jeunes joueuses n'ont notamment aucune convention de formation.Sans doute. Notamment pour permettre à ces jeunes joueuses de se former dans des conditions juridiques comparables à celles des jeunes joueurs. Tout cela doit bien sûr s'accompagner d'une plus grande exposition du football féminin dans les médias. Mais il est nécessaire également de considérer que le " bien " football est différent chez les femmes et chez les hommes et d'éviter de les comparer systématiquement.