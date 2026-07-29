« Le foot, c'est vraiment accessoire » : les clubs amateurs de Gironde face aux flammes

Plus de 42 000 hectares ravagés et une semaine de lutte acharnée pour les pompiers : la Gironde brûle et souffre. Si le foot n’est pas la priorité, les clubs amateurs du coin, comme US Lège-Cap-Ferret ou le Haillan Foot 33, font leur préparation comme ils peuvent et misent sur l'entraide.

Dans le joli monde du foot amateur, la fin du mois de juillet rime souvent avec la fin des vacances. C’est la saison des footings sous un grand cagnard et des tests VMA pour remettre la machine en route avant que la compétition ne reprenne ses droits. Dans le Sud-Ouest, cette année, les président de clubs amateurs ont la tête ailleurs. Les flammes qui dévorent des hectares de pinèdes girondines depuis vendredi prennent logiquement le dessus sur la préparation et le ballon rond.

Au Haillan Foot 33, club de Régional 3, la reprise aura été de courte durée. « Nous avons repris le chemin de l’entraînement la semaine dernière. Mais vendredi soir, à la fin de la séance, les fumées ont commencé à vraiment arriver. Donc, on a stoppé rapidement , raconte le président Lory Specia. C’était oppressant, ça prenait les poumons et ça piquait les yeux. Ce n’étaient pas les bonnes conditions pour jouer au football. » Dans un communiqué adressé à ses joueurs, il a recentré les priorités du moment : « Le foot, c’est vraiment accessoire et un peu inutile dans ce genre de moment. » La commune du Haillan, un peu plus de 11 000 habitants au compteur, a fait partie des villes évacuées ce week-end, notamment en raison du taux de particules fines dangereuses pour la santé flottant dans l’air.…

Tous propos recueillis par EM

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com