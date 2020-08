Le foot amateur fait sa rentrée avec le spectre du Covid-19

Alors que les cas positifs au Covid-19 augmentent dans le monde professionnel, les footballeurs amateurs reprennent, à leur tour, le chemin des terrains. Avec leurs propres enjeux et appréhensions. Pour évoquer cette rentrée, cinq dirigeants, joueurs ou éducateurs expriment leurs craintes et leurs attentes en vue de la saison à venir.

Casting :

Jean-Marie Elie : ancien joueur professionnel à Lens et Saint-Etienne, responsable technique de l'AS Cherbourg en Cotentin Football (Normandie, N3)

Médéric Oriac : bénévole en charge de l'équipe senior des Léopards Saint Georges (Normandie, R3)

Quentin Legaillard : joueur à l'Eveil Sportif du Tronquay (Normandie, D3)

Julien Bonet : joueur FC Villy-le-Pelloux (Auvergne-Rhône-Alpes, D5)

Quentin Rault : éducateur U10-U11 du La Saint André Football (Pays de la Loire, D1)



Toutes ces équipes sont inscrites au Vrai Foot Day, la journée dédiée au foot amateur.

"On ne nage pas dans une quelconque psychose, ça va. Mais on est dans l'incertitude totale." Quentin Legaillard, ES Tronquay

On a repris l'entraînement avec les seniors en National 3, sans vestiaire. Les joueurs doivent arriver à l'entraînement et en repartir en tenues, sans se doucher. Les entraîneurs doivent porter le masque. Dans la vie quotidienne du club, on doit instaurer un sens de circulation, avoir du gel à disposition en permanence, désinfecter les locaux, ou encore prendre la température des joueurs avant chaque entraînement. Pour un club amateur, c'est extrêmement contraignant...Jusqu'à ces derniers jours, on n'utilisait pas les ballons, on ne faisait que le strict autorisé. On était aussi interdits de vestiaires. La vie d'un club de football sans vestiaire, c'est vraiment bizarre. Le paradoxe, c'est qu'en match, on y a le droit sous conditions... On a la chance d'avoir un grand club house donc on peut encore y accueillir du monde tout en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale, donc la mairie nous autorise son ouverture.