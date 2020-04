Le foot amateur face à l'épidémie de coronavirus en France

Dans l'ombre du monde professionnel, comme toujours, le foot amateur n'échappera pas aux conséquences négatives de l'épidémie de coronavirus. En France, les clubs attendent encore de savoir comment se terminera la saison, sans trop espérer un retour à la normale dans les prochaines semaines. Et surtout, ils se préparent à vivre des mois délicats, conscients que leur fonctionnement sportif, économique et social risque d'être chamboulé.

Le spectre de la saison blanche

C'est un monde souvent délaissé, parfois même oublié, qui s'inquiète dans l'ombre des sorties médiatiques de Jean-Michel Aulas et des nombreuses interrogations autour de l'avenir des compétitions qui rythment nos vie de passionnés. En France, le foot amateur (plus de 15 000 clubs, près de 2,2 millions de licenciés) est dans le doute. Dans la peur de l'après, des lendemains de cette crise sanitaire planétaire. ", tempère Marc Dubois, opérateur de maisons de retraite et président de Sedan (N2), un club situé dans la région la plus touchée par le Covid-19 en France." Mais après la compassion et le respect, il y a cette réalité qui rattrape les clubs français, professionnels comme amateurs, confrontés à une situation inédite et mis au repos forcé depuis mi-mars. En N1 comme dans les obscures divisions départementales, il faut déjà réfléchir à la suite, explorer toutes les possibilités, et peut-être aussi accepter qu'il faudra du temps à certains clubs pour se relever.Attendre. Depuis une quinzaine de jours, c'est le quotidien des dirigeants de clubs amateurs, qui ne savent toujours pas si les championnats pourront reprendre à la sortie du confinement dont la date demeure inconnue. Dans les coulisses, les instances enchaînent les réunions pour trouver des solutions, laissant les ligues régionales s'occuper de la communication. ", assure Jacques Piriou, président de l'US Concarneau (N1).