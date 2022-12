Le foot amateur à l'arrêt pendant la finale

Alors que beaucoup de matchs étaient programmés sur les terrains de l'Hexagone, il n'y aura quasiment aucune rencontre disputée en même temps que la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France, ce dimanche après-midi. Voici comment le foot amateur s'est organisé pour ne pas rater cette affiche.

"Les joueurs auraient été blasés"

"Lors de Maroc-Portugal, on jouait, j'avais la moitié des joueurs sur leur téléphone à regarder ce qu'il se passait." Mahamadou Niakaté, entraîneur des…

On parie que si le football amateur français n'avait pas un poil devancé les événements, plusieurs SMS de ce type auraient atterri sur les téléphones des différents entraîneurs aux quatre coins de la France, toutes divisions confondues. Car, à l'instar de la Ligue 1 du dimanche après-midi, l'horaire de la finale entre l'Argentine et la France (16 heures) est loin d'être une passe décisive pour le monde amateur et les divisions de jeunes, dont plusieurs matchs sont prévus sur ce créneau habituel. Ou étaient prévus.Car depuis la qualification de Kylian Mbappé et consorts pour la finale, il a fallu discuter entre clubs, et vite. Même si certains ont préféré anticiper un maximum, finale ou pas finale. Du côté de la Ligue Centre-Val-de-Loire, on explique par exemple que les clubs ont été prévenus dès lundi d'un changement d'horaire. Autre cas tendu : ce match de District sur la Côte d'Azur entre le stade olympique Roquettan et le club de football de La Colle sur Loup (D3). Coup d'envoi programmé à 15 heures. C'est foutu pour la finale., peste Filippo Rossi, président des visiteurs, vendredi matin.(NDLR : face à la Pologne, 3-1)Deux heures plus tard, un SMS arrive :Sauvé.promet Alain Martinez, entraîneur du SO Roquettan.Le coach ne veut même pas imaginer si le match avait été maintenu :Au sein de la Ligue Méditerranée, on explique que ce sont 15 à 20 matchs qui ont vu l'horaire ou le jour du coup d'envoi changer.