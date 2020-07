Le foot a-t-il changé en France depuis 2018 ?

Deux ans. Deux ans que les Bleus nous ont gratifiés d'une deuxième étoile. Néanmoins, le vide laissé actuellement par l'arrêt du foot en France et l'annulation de l'Euro conduit forcément à regarder l'événement sous un autre angle, presque déjà celui de l'héritage. Que reste-t-il de la fête de juillet 2018 ? Les Bleus de Mbappé et Griezmann ont-ils autant marqué le pays que leur prédécesseurs de 1998 ? Bref, la deuxième étoile a-t-elle changé quelque chose ?

Presque normal

Forcément, la seconde fois marque moins les mémoires. La France de 1998 n'avait pour flatter son ego qu'un Euro remporté par les Bleus de Michel Hidalgo. L'Hexagone n'affichait aucun des signes extérieurs d'un pays de foot, ou du moins le ballon rond n'occupait clairement pas une place essentielle dans les préoccupations de nos concitoyens. Le Lens de Tony Vairelles venait de remporter le championnat et évoluer à Auxerre n'empêchait pas d'être capé. Il y eut un avant et un après. La Coupe du monde ne fut pas seulement la victoire d'une équipe black-blanc-beur emmenée par un entraîneur modeste, héros issu de la classe ouvrière de province... Ce fut le triomphe - Antonio Gramsci parlerait d'hégémonie culturelle - du foot qui, désormais, pouvait tranquillement étendre son empire et son emprise sur la République et la Patrie. L'EDF, en soi, changea aussi de dimension, tant sur le terrain économique que du poids de son enjeu politique, comme ont pu le découvrir les mutins et autres " caïds " de Knysna.2018 survint dans un tout autre contexte. Tout le monde aimait ou donnait son avis, avec assurance, sur un sport devenu à ce point incontournable qu'il provoquait des crises politiques et servait désormais de porte d'entrée centrale pour les débats de société. La nation entière a fait la fête dès les quarts de finale avant de se terminer dans une orgie de fumis (la culture ultra s'était démocratisée entre-temps), de pintes blondes et deInstagram.Surtout, cette finale gagnée à Moscou semblait normale, presque inéluctable. Fini le défaitisme traditionnel, réservé à quelques commentateurs de plateaux télé. Un succès annoncé ne laisse donc pas derrière lui les mêmes traces et les mêmes effets que le miracle apporté par l'onction d'un Aimé Jacquet.