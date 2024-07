Le Fonds de garantie des victimes alerte sur le nombre de conducteurs sans assurance

Des gendarmes contrôlent les papiers d'un automobiliste à Crozon (Finistère), le 5 août 2016 ( AFP / LOIC VENANCE )

Le Fonds de garantie des victimes (FGV), chargé d'indemniser les victimes d'accidents de la circulation quand le conducteur responsable n'est pas assuré, alerte jeudi sur le "niveau préoccupant" de la non-assurance routière en France.

"Le non-respect de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile demeure à un niveau préoccupant", écrit le FGV dans son baromètre annuel.

Ce "fléau" de la non-assurance se traduit par un coût significatif pour la collectivité, souligne cet organisme, chargé d'indemniser les victimes d'accidents routiers dont l'auteur est en fuite ou pas assuré.

La facture est salée: 137,4 millions d'euros l'an dernier pour 7.687 victimes blessées prises en charge ainsi que les proches de 160 personnes décédées. Le montant indemnisé est 28% supérieur à celui de 2022.

Après avoir indemnisé la victime, le Fonds se retourne contre le conducteur non-assuré pour obtenir le remboursement des sommes versées, majorées de 10%, rappelle-t-il.

Tout conducteur a pourtant l'obligation d'assurer son véhicule, a minima via une assurance responsabilité civile, également appelée garantie au tiers.

Pour des raisons économiques, les ouvriers, étudiants et personnes au chômage ou sans activité sont majoritaires parmi les conducteurs non assurés. Les jeunes sont sur-représentés, selon les données du FGV: 60% des conducteurs non assurés ont moins de 35 ans.

Le coût d'une assurance automobile est élevé pour les jeunes conducteurs, qui sans bonus paient le prix fort lorsqu'ils débutent au volant. Leurs revenus souvent faibles et l'achat de leur première voiture les poussent parfois à faire le choix de ne pas y souscrire.

En juin 2023, le FGV avait appelé à "rendre l'assurance auto plus accessible aux jeunes conducteurs" afin de limiter les défauts d'assurance.

Le Fonds alerte aussi sur une augmentation importante des engins dits de "déplacement personnel", en premier lieu les trottinettes électriques, parmi les véhicules impliqués: +68% depuis 2022 soit 7% du total des accidents.

L'assurance est obligatoire même pour les trottinettes électriques et tous les types de gyropodes avec ou sans guidon.