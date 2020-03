Le fonds Amber tente d'obtenir la tête d'Arnaud Lagardère

En visioconférence sur Zoom, Joseph Oughourlian, président du fonds d'investissement Amber Capital et PDG du RC Lens, l'assure : « C'est un référendum sur la commandite et la gestion gabegique de Lagardère durant 18 ans par Arnaud Lagardère. » Premier actionnaire du groupe d'édition et de Travel Retail (commerce de passage) avec 16,4 % du capital (et 12,5 % des droits de vote), Amber va proposer, à la prochaine assemblée générale, de changer les membres du conseil de surveillance, le seul organe qui a le pouvoir de conforter ou écarter Arnaud Lagardère, dont le mandat de gérant commandité expire en mars 2021.

Plus exactement, de huit membres du conseil sur dix. Car Amber approuve la cooptation récente par le management de Lagardère de deux personnalités, l'ancien président Nicolas Sarkozy et l'ex-PDG de la SNCF Guillaume Pepy. « Ce sont deux profils de très haut niveau et ils ne sont certainement pas responsables de la gabegie du groupe », estime Joseph Oughourlian, qui dit avoir eu des « contacts directs et indirects très positifs » avec les deux hommes.

Lire aussi Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy à la rescousse d'Arnaud Lagardère

« Le board proposé est moins costaud que l'actuel »

« Guillaume Pepy connaît très bien le Travel Retail et est passionné par le monde de l'édition. Quant à Nicolas Sarkozy, j'ai eu l'honneur de faire partie avec lui du conseil d'administration du

... Lire la suite sur LePoint.fr