Le fonds à impact d'Eiffel Investment atteint 576 millions d'euros

Le gérant d'actifs Eiffel Investment Group a annoncé jeudi avoir levé 576 millions d'euros pour son fonds Eiffel Impact Dept, qualifié de premier fonds de dette privée "à impact" en Europe.

"Avec un montant total levé de 576 millions d'euros, Eiffel Impact Debt (1er fonds de dette privée à impact en Europe) est le plus gros fonds de ce type en montants levés", a déclaré dans un communiqué Fabrice Dumonteil, président et fondateur d'Eiffel Investment Group.

Ce montant a été recueilli auprès de 26 investisseurs institutionnels depuis janvier 2020.

"Cela ne fait que confirmer l'intérêt de la coalition de place lancée en mars dernier autour de Finance For Tomorrow, qui remettra bientôt ses recommandations pour que des initiatives similaires se développent et que la France devienne pionnière en matière de finance à impact", a commenté la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable Olivia Grégoire.

Ce type de fonds contractualise les engagements extra-financiers des emprunteurs (sociaux et environnementaux) et les incite financièrement à avoir une contribution positive (créer des emplois, s'engager à la parité, intégrer plus de travailleurs handicapés...). 14 investissements ont été réalisés à ce jour.