Le fondateur sud-coréen de la cryptomonnaie Terra extradé du Monténégro vers son pays

Do Kwon à Podgorica, au Monténégro, le 16 juin 2023. ( AFP / SAVO PRELEVIC )

Le fondateur sud-coréen de la cryptomonnaie Terra, qui s'est effondrée en mai 2022 a été extradé vers son pays depuis le Monténégro où il avait été arrêté en mars dernier, ont annoncé les autorités monténégrines lundi.

Do Kwon "a été remis aux autorités de police et de justice compétentes en Corée du Sud aujourd'hui, afin que des investigations criminelles soient conduites" en matière de fraude financière, selon un communiqué de la police du Monténégro, rendu public par RTCG, la radio-télévision publique.

Cette annonce intervient juste après celle fin janvier du dépôt de bilan de sa société Terraform Labs aux Etats-Unis.

Le dépôt de bilan permettra à Terraform "d'exécuter son plan d'activités pendant les procédures judiciaires en cours, notamment (le règlement d')un litige en cours à Singapour et un litige américain" impliquant la SEC, le gendarme des marchés financiers, avait alors déclaré la société dans un communiqué.

L'effondrement de la valeur des cryptomonnaies de la société basée à Singapour, TerraUSD et Luna, a réduit à néant environ 40 milliards de dollars d'investissements et entraîné des pertes dans le secteur de la "crypto", estimées à plus de 400 milliards de dollars.

Le fondateur de Terraform, Kwon Do-hyung de son vrai nom, était en fuite depuis des mois, après avoir quitté la Corée du Sud, puis Singapour avant la faillite de sa société en mai 2022. Il a été arrêté au Montenegro pour avoir utilisé un faux passeport.

Fin novembre la justice du Montenegro avait approuvé l'extradition de Do Kwon, laissant au gouvernement le soin de décider s'il devait être remis aux Etats-Unis ou à la Corée du Sud, où il doit répondre de plusieurs accusations de fraudes.