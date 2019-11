Le foie gras normand fait sa pub sur les marchés de la région

La cloche a retenti et immédiatement la foule s'est ruée sur les étals du marché au foie gras du Neubourg (Eure), en ce troisième samedi de novembre. Organisé depuis trente ans par l'association des producteurs normands, il se déroule du début octobre jusqu'aux fêtes de fin année chaque week-end dans plusieurs communes différentes de Normandie.Avec sa trentaine de producteurs sur les cinq départements, le foie gras normand est issu à 75 % de canards « que nous recevons à l'âge d'un jour et élevons pendant trois mois. Puis, nous les gavons pendant deux à trois semaines », explique Jérémy Letellier de la Ferme du Butel à Saint-Amand-Village (Manche).Moins connu et « aussi fin que celui d'oie, mais plus facile à élever, le canard ne nécessite d'être gavé que deux fois par jour contre quatre. Et nous pouvons valoriser plus facilement la viande soit par des magrets soit par des produits transformés comme des rillettes », détaille le président de l'association, Christophe Lenfant.« Pas assez de production par rapport à la demande »Avec une progression de 5 % des demandes par an, la région Normandie a vu cependant le nombre de ses producteurs se réduire. « Nous étions 250 dans les années 1990, mais l'accumulation des normes sanitaires, des heures de travail exigées et la concurrence économique du Sud-Ouest et surtout de l'étranger ont fait disparaître les exploitations. C'est pour cela que nous n'avons pas assez de production par rapport à la demande. Il en faudrait 20 % de plus », regrette Franck Lavigne ,le gérant de la Ferme de la Houssaye (Eure). LIRE AUSSI > Foie gras interdit à New York : quel impact pour les producteurs français ?En attendant, les clients restent fidèles à ce met vendu maintenant pour 40 % hors des fêtes et de plus en plus en circuit court, « car l'amateur cherche la fraîcheur. Nous avons aussi le marché des restaurants. On en trouve quasiment maintenant sur toutes ...