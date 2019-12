Le foie gras éthique existe... mais il est plus cher

Pour cette production éthique, on ne peut légalement pas parler de « foie gras », parce que l'appellation est réservée au foie issu du gavage. Mais les oies d'Aviwell à Toulouse engraissent « naturellement » leur foie grâce à la consommation de probiotiques. « Nous avons identifié des procédés moléculaires et cellulaires qui agissent à l'état naturel, explique Rémi Burcelin, directeur de recherche à l'Inserm et cofondateur de l'entreprise. Avant de migrer, les oies stockent le maïs sous forme de gras en grande partie grâce à leur microbiote intestinal, aux bactéries présentes dans leurs intestins. »LIRE AUSSI > Peut-on encore manger du foie gras pour les fêtes ?Le principe est qu'avant d'entamer leur migration, les oies stockent des réserves de graisse. Concrètement les chercheurs intègrent cette « potion magique » à base de bactéries recombinées dans un biberon qu'ils glissent directement dans le bec de l'oison de manière à ce que son intestin soit colonisé naturellement.300 g au lieu de 500 en moyenneLe produit n'est pas exactement le même qu'un foie gras du commerce. Il fait 300 g quand ceux obtenus par gavage pèsent plus souvent 500 g ou plus. Quand les élevages traditionnels fourrent des pompes hydrauliques dans le gosier des oies pendant une dizaine de jours, chez Aviwell, le procédé de maturation dans un enclos avec des conditions d'éclairage et de températures contrôlés dure environ quatre mois.« C'est sûrement moins pire, mais peut-on s'autoriser toutes les manipulations sur les bêtes ? » interroge Brigitte Gothière de l'association de défense des animaux L214, pas franchement convaincue.Cette année, première phase de mise sur le marché, Aviwell a travaillé avec 300 oies et a donc écoulé une quantité limitée, plusieurs dizaines de kilos, de ce produit éthique. « Tous vendus en un clin d'œil à des transformateurs, si bien que nous autres, ses créateurs, ...